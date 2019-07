Spin-off van The Big Lebowski komt in 2020 uit

De film is geregisseerd door Turturro zelf. Andere hoofdrollen zijn er voor Bobby Cannavale en Audrey Tautou. Ook Jon Hamm, Susan Sarandon en Pete Davidson zijn in de film te zien.

The Jesus Rolls volgt drie buitenbeentjes in wat zich ontwikkelt tot een verrassend liefdesverhaal. Als ze op de vlucht slaan voor een bewapende kapper, wordt hun onderlinge band steeds sterker. Turturro: „Het voelt als een goed moment om een film uit te brengen over de stompzinnigheid van mannen die proberen het mysterie van vrouwen beter te begrijpen en te doorgronden.”

John Turturro’s opperde in het verleden meermalen plannen voor een spin-off rond zijn karakter Jesus. The Big Lebowski kwam ruim twintig jaar geleden uit, in 1998.