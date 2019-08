Ed Sheeran koopt zijn hele dorp op

’Beter geen buur dan een verre vriend’, moet Ed Sheeran hebben gedacht. Ⓒ BSR Agency

Nog even en ED SHEERAN is niet alleen de bekendste inwoner van het dorpje in Suffolk, maar ook zijn eigen burgemeester! De hitzanger is bezig alle huizen van zijn buren op te kopen, buren die nogal moeite hebben met zijn bouwplannen en uitbreidingsdrift...