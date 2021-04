Ⓒ KRO-NCRV

In het nieuwe Tafel voor twee krijgt iemand een uitnodiging samen te dineren, maar de afzender is onbekend. Tot deze het restaurant betreedt, waar de genodigde aan tafel wacht. Zo zag Fionuala haar moeder voor het eerst in ruim vijf jaar terug. „Dit programma was mijn laatste redmiddel.”