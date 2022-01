Hannibal-acteur Gaspard Ulliel (37) overleden na skiongeluk

Ulliel kreeg internationale bekendheid door zijn rol in Un long dimanche de fiançailles, de ’opvolger’ op de succesvolle film Le fabuleux destin d’Amélie Poulin, die regisseur Jean-Pierre Jeunet maakte met hoofdrolspeelster Audrey Tautou. Het oorlogsepos vertelt over een meisje dat op zoek gaat naar haar verloofde die tijdens de Eerste Wereldoorlog is verdwenen in de loopgraven.

Ook vertolkte Ulliel in 2007 de rol van Hannibal Lecter in Hannibal Rising, de prequel waarin de jeugd van de beroemde kannibaal uit de doeken wordt gedaan. De Franse acteur was na Anthony Hopkins de tweede persoon om Lecter gestalte te geven.

Behalve acteur was Ulliel ook model. Hij was het gezicht van het Franse merk Longchamp en het parfum Bleu de Chanel en stond in 2007 op de cover van de Franse Vogue.