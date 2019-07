Speciale voetbalboot tijdens Canal Parade

Amsterdam is een van de twaalf steden waar volgend jaar wedstrijden van het EK voetbal worden gespeeld. Op de speciale EURO 2020-boot varen daarom diverse vertegenwoordigers van fans, vrijwilligers en de organisatie van de speelstad mee. Onder meer wethouder Simone Kukenheim (sport), journalisten Barbara Barend en Hélène Hendriks en Stichting Roze Voetbal Fanclubs zullen op de boot aanwezig zijn. Ook zullen er UEFA-officials meevaren. Het is nog de vraag of er (actieve) voetballers zelf mee zullen varen. De organisatie zegt hen wel te hebben uitgenodigd.

De boot is een initiatief van de gemeente Amsterdam, KNVB, Johan Cruijff ArenA en Schiphol. Zij vragen op die manier aandacht voor inclusiviteit in het voetbal. „Of je nu fan, voetballer of vrijwilliger bent. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn, ongeacht zijn of haar geaardheid. Dit biedt een kans om die boodschap bij een groot en breed publiek over het voetlicht te brengen”, aldus wethouder Kukenheim.

Pride Amsterdam vindt dit jaar plaats van zaterdag 27 juli tot en met zondag 4 augustus.