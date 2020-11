Ghislaine Maxwell in quarantaine

Vorige week testten enkele gevangenismedewerkers positief op het virus. Daarop werd Ghislaine Maxwell op 18 november getest. Zij bleek geen corona te hebben. Sindsdien zit ze wel veertien dagen in quarantaine.

Ze mag alsnog haar cel drie keer per dag een half uur verlaten. In die tijd kan ze persoonlijke telefoontjes plegen. Juridische telefoontjes mag ze drie uur per dag plegen in een kamer waar ze alleen is zonder gevangenispersoneel.