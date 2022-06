Katja Schuurman: ’Paddo’s zijn een fantastische uitvinding’

„Paddo’s zijn een fantastische uitvinding”, zegt Katja in het programma tegen presentator Raven van Dorst en mede-gast Douwe Bob. „Ja, dat is toch iets geniaals wat dat doet met je. Ik had wel wat te verwerken met mijn vorige scheiding, dus ik nam paddo’s en kreeg allerlei inzichten. Toen heb ik op dat moment in die trip van alles verwerkt.”

Katja trouwde in 2019 met Freek. Hun relatie strandde eind 2021. Samen kregen ze een dochter, Coco Loulou. Eerder was Katja getrouwd met Thijs Römer, met wie ze dochter Sammie heeft. Die is nu 12 jaar.