Niet Frank Ocean maar Drake: fans teleurgesteld

Op beelden van het optreden is te zien hoe Drake het publiek vraagt of ze willen dat hij meer nummers voor ze speelt. De toeschouwers beginnen daarop ’wij willen Frank’ te roepen, verwijzend naar Frank Ocean. Drake beëindigt zijn show daarop met de tekst: „Het was liefde. Mijn naam is Drake, bedankt dat jullie me wilden hebben.”

De headliner was voorafgaand aan het festival geheim gehouden, maar er werd druk gespeculeerd dat Frank Ocean zou langskomen.