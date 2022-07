Tweelingbroer Piet Paulusma eert weerman tijdens Skûtsje Journaal

Het zal een van de eerste keren dat Lume in de media verschijnt na het overlijden van Piet. De uitzending is om 17.30 uur op NPO 1. In het MAX Skûtsje Journaal wordt twee weken lang verslag gedaan van het SKS Skûtsjesilen, het belangrijkste Friese zeilevenement. Er zijn wedstrijdverslagen en reportages te zien. De presentatie is in handen van Bert Haandrikman.

Piet Paulusma overleed in maart op 65-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Paulusma begon zijn carrière als weerman in 1985 bij Omrop Fyslân, maar zijn grote doorbraak kreeg de weerman in 1997, bij het presenteren van de Elfstedentocht. Daar komt dan ook zijn afsluiting "oant moarn" oftewel "tot morgen" vandaan.

Sinds september 1996 bracht hij voor SBS6 dagelijks Piets Weer vanaf een wisselende locatie in het land. Iedere dag stond de weerman op een andere plek in Nederland, waar hij de televisiekijker het weer van morgen bracht, vergezeld door bewoners of bezoekers van de desbetreffende locatie. Paulusma stapte in 2020 over naar Omroep MAX.