Hilariteit op Twitter om bondscoach-misser Jesse Klaver

Klaver zou ongetwijfeld hebben gehoopt dat zijn verhaal zou leiden tot een inhoudelijke discussie over diversiteit, maar uiteindelijk werd er na zijn betoog voornamelijk gesproken over zijn vergissing.

„Als Ronald Koeman deze zomer alleen maar witte jongens zou opstellen, weet ik één ding zeker: we worden absoluut geen Europees kampioen. En toch zien we in de politiek en in de top van het bedrijfsleven dat die diversiteit er niet is.”

Wilders

Dat Ronald Koeman sinds augustus 2020 hoofdtrainer is van FC Barcelona, en dat Frank de Boer het stokje een maand later van hem overnam, was de 34-jarige politicus even vergeten.

Overigens had niet alleen Klaver, onbedoeld, de lachers op de hand. Ook op het statement van Geert Wilders – die vóór de GroenLinks-leider het woord nam – werd op sociale media met de flink wat verbazing gereageerd.

Witte mannen

Op de vraag of er een quotum moet komen in de politiek, antwoordde de PVV-leider: „Ik houd niet van dat soort quota, maar ik wil hier wel vanavond even gezegd hebben dat de eerste persoon van kleur, die ik zou willen verdedigen, Zwarte Piet is – door iedereen die hier staat begraven en afgeschaft. Om de cultuur van Nederland te herstellen, mag Zwarte Piet minister van Cultuur worden in het volgende kabinet.”

Het twitteraccount van GroenLinks was er overigens als de kippen bij om het foutje van de partijleider te verklaren: „Met zo veel witte mannen als bondscoach is de vergissing natuurlijk makkelijk gemaakt.”