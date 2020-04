’Eddie van Halen zette pistool op hoofd van Fred Durst’

De ruzie tussen Van Halen en de Limp Bizkit-frontman begon toen hen werd verzocht om een keer samen muziek te maken. De jamsessie ging echter niet zoals gepland, omdat Durst en zijn vrienden wiet begonnen te roken. Daar was Van Halen het niet mee eens en de rocker vertrok zonder zijn spullen. Daarna probeerde Eddie meerdere keren zijn spullen terug te krijgen van Durst. Toen Durst hem bleef negeren, besloot de gitarist in een militair voertuig naar het huis van Durst te rijden.

„Eddie reed met zijn militaire voertuig door Los Angeles, Beverly Hills in, en parkeerde voor de deur van het huis waar Limp Bizkit aan het repeteren was. Hij stapte uit zijn wagen zonder shirt, met zijn haar in een knot, zijn broek werd omhoog gehouden gehouden door een stuk touw. En hij had een pistool in zijn hand”, vertelt de schrijver. Toen Durst de deur opende, zette Van Halen het wapen op zijn hoofd. Daarop besloot de frontman de spullen van Eddie snel terug te geven.

De rockband Van Halen bleek niet zo blij te zijn met Bennetts werk. In 2018 sleepten zij de schrijver voor de rechter zodat een geplande documentaire niet uitgebracht zou worden.