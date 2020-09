The Four Seasons-zanger en gitarist Tommy DeVito overleden aan corona

De popgroep die hij mee oprichtte, gold in de jaren zestig als concurrent van The Beatles. Grote successen waren liedjes als Sherry, Big Girls Don't Cry, Walk Like A Man en Rag Doll en later in de jaren zeventig December 1963 (Oh What a Night).

Devito bezweek aan het coronavirus. In The Four Seasons zat onder anderen ook Frankie Valli.