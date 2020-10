Tommy Lee dronk liters wodka per dag

Lee beweert zelfs dat hij twee gallons, dat is ruim 7,5 liter, per dag dronk, maar zegt later in het gesprek dat het ging om twee „handles”, wat halve gallons zijn. Dat zou nog steeds betekenen dat hij een kleine vier liter per dag wegtikte.

„Ik had het niet eens door tot op het laatst, en toen dacht ik: ’Oh man, ik moet hiermee stoppen’”, aldus de 58-jarige in het interview. „Ik dronk uit verveling, ik werd wakker en schonk mezelf een glas wodka in, met een drupje sap of limonade. Het was gestoord.”

Lee is inmiddels bijna een jaar nuchter en brengt deze week een nieuw album uit, Andro. Hij realiseert zich dat hij mazzel heeft gehad dat hij geen blijvende schade heeft van zijn drankgebruik. „Het was belangrijk dat ik op een gegeven moment besefte dat ik aan deze hoeveelheid dood kon gaan en ik voelde er niet eens veel van. Ik was er immuun voor geworden en realiseerde me dat dat niet goed was en het tijd werd op de rem te trappen.”