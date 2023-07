Iraanse rapper ontkomt aan doodstraf, krijgt zes jaar cel

Salehi is bekend in Iran en hij steunde de protesten die afgelopen jaar losbarstten, nadat de 22-jarige Iraans-Koerdische Mahsa Amini in hechtenis overleed. Zij was door agenten aangehouden voor het dragen van in de Islamitische Republiek "ongepaste kleding".

Volgens de raadsman van de rapper werd hij niet schuldig bevonden aan het beledigen van de geestelijke leider Ali Khameni en het samenzweren met vijandige buitenlandse regeringen. Hij zit niet meer in de isolatiecel, zegt de advocaat.