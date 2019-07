’Spontane actie’: Riverdale-actrice gaat trouwen

De 27-jarige deelde het nieuws woensdag op Instagram met een foto van het aanzoek. Daarbij schreef ze: ’Voor altijd’. Haar aanstaande echtgenoot was langer van stof in zijn eigen post. Hij vertelt daarin onder meer dat het om een redelijk spontane actie ging, maar ’wij weten dat dit voor altijd is, dus waarom zouden we nog wachten?’.

Michael is momenteel in dienst bij team Chicago White Sox. Vanessa is in Riverdale te zien als Toni Topaz. Daarvoor speelde ze onder meer in MTV-serie Finding Carter, tienershow My Babysitter’s a Vampire en had ze een rolletje in Degrassi: The Next Generation.