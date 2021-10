Adele komt volgende week met nieuwe muziek

Op Twitter deelde Adele dinsdag alvast een klein stukje van het nummer en de bijbehorende videoclip. Te zien is hoe ze een cassettebandje in een autoradio stopt en met haar hand uit het raam golvende bewegingen op de muziek maakt. Op de achtergrond klinkt een rustig pianodeuntje.

De laatste keer dat Adele een nummer uitbracht was alweer vijf jaar geleden. Onlangs kondigde de superster wel een nieuw album aan. Adele 4, zoals de plaat gaat heten, moet in december uitkomen. Naar verwachting staat haar nieuwe single Easy On Me daar ook op.