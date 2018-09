Victor Mids gebruikte mindfucks bij versieren

„Het hele leven draait een beetje om dingen bereiken”, vindt Victor. „Elk gesprek, elke interactie tussen twee of meerdere mensen draait erom dat je iets van elkaar wilt. Tot het meest basale niveau. Daar kun je dus allerlei beïnvloedingstechnieken op loslaten en dat is toevallig mijn specialiteit, haha.”

De dertigjarige tv-illusionist, bekend van het programma Mindf*ck, is ervan overtuigd dat hij vrouwen kan beïnvloeden hem leuk te vinden. „Uiteindelijk gaat het gewoon om gedragsbeïnvloeding. Dus als ik eenmaal weet hoe jouw koppie werkt, en hoe je mij analyseert, dan kan ik daarop inspelen zodat je me leuk vindt.” Victor haast zich om te zeggen dat het „geen wondermiddel is.” „Het is niet zo dat ik iedereen mij leuk kan laten vinden. Maar het is wel iets waarin ik relatief gespecialiseerd ben.”

Minder effectief

Ook zijn vriendin heeft Victor zo versierd. „Ik ben best wel direct. Ik weet heel goed wat ik wil en dat laat ik merken. En dan probeer ik dus ook te krijgen wat ik wil.”

Thuis zijn de trucs van de illusionist inmiddels al stukken minder effectief. Victor geeft toe dat hij zijn geliefde „misschien af en toe” probeert te manipuleren. „Maar dat heeft ze meteen door. We hebben wel eens situaties, als we een discussie hebben of zo, dat ze roept: ik wéét gewoon dat je me nu zit te fucken!”