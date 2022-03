Hans Kazàn blijft voorlopig in het ziekenhuis

Sterren

Ernstige zorgen om Hans Kazàn

Verscheen hij twee weken geleden nog monter in beeld bij Rooijakkers over de vloer, op dit moment hangt de Spaanse vlag er voor Hans Kazàn (68) heel anders bij. De illusionist en presentator is dinsdag met spoed opgenomen in een ziekenhuis in zijn geliefde Marbella.