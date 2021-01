’Huwelijkscrisis Kim en Kanye gefilmd voor realityshow’

Volgens de bron is de huwelijkscrisis van de twee een van de grote verhaallijnen in het laatste seizoen van de reallifesoap rond de familie. „De Kardashians willen nog een keer knallen”, zo stelt de bron. „Ze hebben gefilmd terwijl Kim haar huwelijksproblemen bespreekt. Maar iedereen die bij het programma betrokken is moet een geheimhoudingscontract tekenen, want de afleveringen worden pas later in 2021 uitgezonden.”

De afgelopen weken werd bekend dat het huwelijk van Kim en Kanye op springen staat. De twee zouden al niet meer bij elkaar wonen en in onderhandeling zijn over de voorwaarden van een scheiding. De realityster en de rapper waren zeven jaar getrouwd. Het stel heeft vier kinderen: dochters North (7) en Chicago (3) en zoons Saint (5) en Psalm (1).