Fans onder indruk van afscheidsshow Elton John

Een van de fans is Maurice Wijnen. „Ik heb net Elton John op weergaloze wijze Rocketman live horen zingen in de Ziggo Dome. Mijn muzikale leven is compleet. Wat is die man goed”, schrijft hij op Twitter. Esther Voet was diep onder de indruk van de show, waar ze naar eigen zeggen kippenvel van kreeg. „Wat een show, Sir Elton John, Maestro”, tweet ze. Ook andere bezoekers waren enthousiast.

Wie het optreden van zaterdag heeft moeten missen kan nog op maandag 17 juni terecht voor een concert in de Ziggo Dome. De 72-jarige Elton, die dertig studioplaten heeft uitgebracht, reist in totaal langs vijf continenten.