’Rotown Rotterdam beste poppodium van Nederland’

„Rotown laat goed zien hoe je programmeert voor en in je stad, dus ook op andere plekken dan het eigen podium”, schrijft de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF), die de vakprijzen organiseert.

„Samenwerken ligt inmiddels diep verzonken in het dna, maar ligt ook aan de oppervlakte van datzelfde dna. Samenwerken binnen de organisatie zelf, maar ook met andere partijen. Dat gebeurt bovendien allemaal bijzonder inventief. Daarnaast is Rotown een bijzonder liefdevolle werkgever.”

Zuiver artiestieke keuzes

Het beste festival van 2019 is volgens de sector Roadburn in Tilburg. „Al jarenlang wordt Roadburn in binnen- en buitenland, ver buiten de Europese grenzen geroemd”, aldus de organisatie. „Zeer secuur wordt gezocht naar de muzikale parels in het meeslepende, heavy spectrum.” Volgens de beoordelaars worden artiesten gepresenteerd die nergens anders te ervaren zijn. „Door de compromisloze, zuiver artistieke keuzes blijft dit festival zijn tijd ver vooruit.”

Ook gingen er IJzeren Podiumdieren naar de beste marketeer, beste programmeur en beste directeur. De vakprijzen worden sinds 1997 jaarlijks uitgereikt.

In Groningen wordt later op zaterdagavond ook de Popprijs uitgereikt.