Taylor Swift verrast fans met dance-nummer

„Niet om alleen maar te zeggen dat het mijn verjaardag is en ik wil dansen”, tweet de zangeres. „Maar het is mijn verjaardag, en ik wil dansen! Dus hier is een speciale remix van Willow.” De tweet werd overspoeld met positieve reacties en felicitaties van fans.

Willow is te vinden op het gloednieuwe album van Taylor, Evermore, dat vrijdag uitkwam. Het is het tweede album dat Taylor als verrassing uitbracht dit jaar. In juli kwam de zangeres met het album Folklore.