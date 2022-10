Legendarische dierenquiz Waku Waku keert terug

Het zijn grote schoenen waarin Klokhuis-presentatrice Sosha Duysker met ingang van vanavond, en ook nog eens dagelijks, mag proberen te stappen. In het voordeel van de makers is dat dierenfilmpjes in het online-tijdperk er alleen maar populairder op zijn geworden. En de veertigplus kijker zou al om nostalgische redenen kunnen afstemmen op de 2.0-versie van het programma waarin onder meer Dylan Haegens, Bizzey, Kim-Lian van der Meij en Ron Boszhard plaatsnemen. Die laatstgenoemde heeft, als enige kandidaat van deze reeks, al eens meegespeeld in de originele versie.

Rob Fruithof, die hier in het panel al zijn opvolger Sybrand Niessen treft, kwam nooit meer van het stempel ’de Waku Waku-man’ af. Ⓒ Foto ANP Kippa

Die Kro-klassieker zag het levenslicht in 1988 en werd de eerste acht jaar gepresenteerd door Rob Fruithof, van huis uit acteur. Toen hij werd gepolst als quizmaster van het van oorsprong Japanse format, bedankte hij vriendelijk. „Op presenteren werd door het grote toneel neergekeken, bovendien hield ik helemaal niet van quizzen”, vertelde hij later.

Bontgekleurde truien

Fruithof veranderde van mening nadat hem een Amerikaanse aflevering werd voorgeschoteld, maar wel met het idee dat hij dit voor één jaartje een leuke afwisseling zou zijn van zijn acteerwerk. Maar van het stempel ’De Waku Waku-man’ zou de presentator, geboren op Dierendag, nooit meer afkomen. „Dat zal ik waarschijnlijk tot mijn dood meedragen”, zei hij berustend in een vraaggesprek. Fruithof, wiens bontgekleurde truien vaak onderwerp van gesprek waren in de huiskamers, werd opgevolgd door een jeugdige Sybrand Niessen, die de show tussen 1997 en 2000 voor zijn rekening nam. Het veertiende, en allerlaatste, seizoen van de quiz in 2001 werd geleid door Paula Udondek.

Rob Fruithof op de foto met een slang in Waku Waku foto opname oktober 1992 Personen Televisie Ⓒ foto DIJKSTRA BV

In Waku Waku beantwoorden vier bekende Nederlanders vragen aan de hand van dierenfilmpjes en voorwerpen. Waarmee zwemt een papegaaiduiker onder water? (Met zijn vleugels). Is een luipaard eigenlijk hetzelfde als een cheeta? (Nee, de laatste is zijn snellere broertje). De deelnemers winnen pluchen aapjes en verdienen geld voor een zelfgekozen doel.

Iconisch werd eveneens de tune: Waku waku maar mee! gemaakt door mediacomponist Stephen Emmer, die ook tekende voor de nieuwe tune. Presentatrice Sosha Duysker neemt daarin de zanglijn voor haar rekening. Het liedje over nijlpaarden die kunnen lachen, olifanten die eieren leggen en zwangere paarden die graag appeltaart eten werd destijds ingezongen door Ruth Jacott. Overigens betekent de programmatitel in het Japans ’vol verwachting’.

Fruithof bracht een exotisch dier mee naar de studio, meestal geleend van een kinderboerderij. Tijdens de eerste aflevering liet hij zich vergezellen door een lama. Opwinding ontstond in het publiek toe hij eens een Afrikaanse olifant (’Hij heet Kenia en komt ook uit Kenia’) meenam. In het nieuwe programma komen alleen kleine (huis-)dieren naar de set.

Tijdens de nostalgie-trend in 2015 ging het gerucht dat SBS6 een proefaflevering van een remake van de dierenweetjesquiz had opgenomen. Uiteindelijk wordt de show op het oude nest nieuw leven ingeblazen. „Het gaat dan toch eindelijk gebeuren: de Waku Waku-revival”, reageerde Fruithof deze zomer. „We zullen maar moedig afwachten of het net zo’n hit gaat worden als toen.’ De voormalig presentator, die al jaren in Zuid-Afrika woont, bekende dat hij Sosha Duysker niet kent. „Maar ik geef haar voorlopig het benefit van de doubt.”