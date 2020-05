Regisseur gemangeld door Hollywood

— Zijn ster steeg snel, maar na zijn ontslag op de set van The island of Dr. Moreau (1996) belandde de carrière van regisseur Richard Stanley in een diepe krater. Dat de nu 53-jarige Zuid-Afrikaan daar na een kwart eeuw is uitgeklommen met Color out of space - een film over de inslag van een mysterieuze meteoriet - heeft iets ironisch.