’Hier kwamen de tranen vanzelf...’ Rob de Nijs genoot zo van zijn laatste gezinsvakantie

Door Evert Santegoeds Kopieer naar clipboard

Na zijn laatste concert in de Ziggo Dome, juni vorig jaar, was en bleef het stil rond Rob de Nijs (80), die donderdagavond in het ziekenhuis werd opgenomen met ademhalingsproblemen. Zijn noodgedwongen afscheid van de muziek maakte dat de zanger – hij lijdt aan parkinson – eindelijk tijd had voor zijn gezin. Afgelopen najaar reisde Rob met zijn vrouw, twee van zijn zonen en wat vrienden naar Curaçao, waarmee een droomwens in vervulling ging. Daar kwam hij op adem na een carrière van meer dan vijftig jaar, maar daar kwamen ook de tranen...