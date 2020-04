Waarom prins William niet naar Tiger King kijkt

Voor het coronabenefiet kroop Fry in de rol van zijn Blackadder-personage Lord Melchett. In de sketch belde William in en kletsten de twee wat over de thuisscholing van de kinderen van het koninklijk echtpaar. De prins vroeg Fry vanwege het gemis van EastEnders ook om televisietips. De comedian antwoordde dat hij goede dingen hoorde over Tiger King, maar daarop liet William weten: „Ik probeer shows over de monarchie zoveel mogelijk te ontwijken.” Tiger King gaat echter over ’tijgerkoning’ Joe Exotic, uitbater van een dierentuin met grote wilde katten, die nu een gevangenisstraf uitzit van 22 jaar.

Toen Fry de hertog van Cambridge aanspoorde om naar buiten te gaan om voor het zorgpersoneel te klappen grapte William, van wie tijdens de Skypesessie alleen het bovenlichaam te zien was: „Ik ga zo, maar laat ik eerst even mijn sokken zoeken. En mijn schoenen. En mijn broek.” Het clipje eindigde met beelden van de hertog en hertogin van Cambridge die samen met hun drie kinderen voor hun deur applaudisseerden voor de mensen in de zorg.

The Big Night In leverde bijna 28 miljoen pond (32 miljoen euro) op. Het geld gaat naar twee goede doelen: Comic Relief en Children in Need.