Led Zeppelin sloeg eerdere ’miserabele’ voorstellen voor documentaire af

De visie van regisseur Bernard MacMahon liet de rockers uiteindelijk wel overstag gaan. Zijn documentaire Becoming Led Zeppelin ging zaterdag in première op het festival.

De reden waarom de band niet eerder een film over hun carrière liet maken, was omdat volgens hen alle eerdere voorstellen „miserabel” waren. „Miserabel ja, tot op het punt waar ze op alles behalve de muziek wilden focussen”, zei Page zaterdag volgens Variety. „Daar zette ik me dan altijd meteen tegen af.”

Jimmy Page (m.) met producer Allison McGourty en regisseur Bernard MacMahon op het filmfestival in Venetië. Ⓒ Getty Images

Bij Becoming Led Zeppelin „gaat alles over de muziek en waardoor die ontstond”, meent de 77-jarige gitaarvirtuoos. „Er zitten complete versies van de nummers in, geen klein deeltje waar dan iemand overheen praat. Dit is een totaal ander genre.”