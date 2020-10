YouTube: account Lange Frans niet verwijderd vanwege Lubach

„YouTube heeft strenge regels op het gebied van bijvoorbeeld haat, intimidatie en (medische) desinformatie. Vorige week hebben we die regels wereldwijd aangescherpt. Dat is de werkelijke reden voor de timing van deze verwijdering”, legt de website uit. „Tot slot: natuurlijk verwijderen we YouTube-kanalen niet zomaar. Dat doen we alleen als een kanaal drie keer onze communityrichtlijnen heeft geschonden.”

Uitdaging

YouTube heeft de reacties na de uitzending gezien en noemt het tegengaan van ’video’s met desinformatie en gevaarlijke samenzweringstheorieën’ een uitdaging. „In de laatste twee jaar hebben video’s met desinformatie en gevaarlijke samenzweringstheorieën wereldwijd zeventig procent minder weergaven gehad. En alleen al in het tweede kwartaal van 2020 hebben we 11,4 miljoen video’s verwijderd.”

Wel is er nog meer werk aan de winkel. „Dit is een lastig proces, omdat we op YouTube een balans zoeken tussen vrijheid en grenzen. Lokale nuances zijn daarin belangrijk. Bovendien veranderen de opvattingen over waar de grenzen moeten liggen voortdurend.”

Zondag met Lubach

Arjen Lubach had het zondag in zijn programma over het verspreiden van nepnieuws en complottheorieën. YouTube en Facebook zouden iets moeten doen aan hun algoritmes die ervoor zorgen dat mensen in de ’fabeltjesfuik’ stappen, zo stelde hij in de show. De presentator noemde Lange Frans een ’complotdenker’ omdat hij gelooft dat de elite en politici een satanisch pedofielennetwerk onderhouden en liet interviews zien die de rapper had met gelijkgestemden.

Lange Frans deelde woensdag dat zijn YouTube-account was verwijderd en gaf Lubach daarvan de schuld. Nu blijkt dus dat item uit de show niets te maken had met het verwijderen van het account.