P!nk hangt toerist uit in Amsterdam

Door Onze redactie

Met zoon Jameson in de fietsbak scheurt zangeres Pink door Amsterdam. Ⓒ Ferry de Kok

Wie deze snikhete dagen sterren wil spotten, hoeft niet in de rij te gaan staan bij Madame Tussauds. Ze lopen, of in dit geval fietsen gewoon rond in Amsterdam! De Amerikaanse zangeres P!nk staat vrijdag op – hoe kan het ook anders – Pinkpop en grijpt haar vrije dag aan om aan wat sightseeing te doen.