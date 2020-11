Jamie Dornan kreeg bizarre fanmail na Fifty Shades-films

„Ergens in de afgelopen maanden, toen iedereen in quarantaine zat, kreeg ik een fotocollage opgestuurd van een kindje dat ik niet ken. De persoon die me dat opstuurde claimde dat dit mijn kind was, wat vrij bizar was”, vertelt Jamie in een interview met Vanity Fair.

De acteur denkt een verklaring te hebben voor de ’freaky’ fanmail. „Ik vermoed dat deze ’fan’ bedoelde dat dit het kind is van mij en Dakota Johnson, met wie ik in alle Fifty Shades films gespeeld heb. Dus dat dit kind verwekt is tijdens het zien van een van onze films. Ik kan het anders ook niet zo goed verklaren. Hoe dan ook, ik vond het allemaal erg vreemd en niet heel prettig.”