Sarah Jessica Parker viert 25e trouwdag met Matthew Broderick: ’En we tellen verder’

De Sex and the City-ster deelde ook een stukje van de huwelijksuitnodiging die de twee in 1997 verstuurden. Daarin nodigden ze hun gasten uit „voor een feestje in New York City.”

Parker en Broderick leerden elkaar kennen bij theatergezelschap Naked Angels, waarvan haar broers twee van de oprichters waren. Het stel heeft drie kinderen. Hun zoon James is zeventien en hun tweelingdochters Marion en Tabitha worden volgende maand dertien jaar.