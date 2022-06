Dad’s Army-acteur Frank Williams (90) overleden

Het overlijden van Williams werd bekendgemaakt op zijn Facebook-pagina. „Onze geliefde vriend, collega en acteur Frank Williams is vanochtend overleden. Hij was bijna 91 jaar en we zijn dankbaar voor de vreugde, de lach en de blijdschap die hij zovelen heeft gegeven.”

Dad’s Army, in Nederland ook wel bekend onder de naam Daar Komen de Schutters, werd gemaakt tussen 1968 en 1977. De BBC-serie was een groot succes en werd in Nederland uitgezonden door de VARA. Van de cast is nu nog maar een acteur in leven. Ian Lavender (soldaat Pike) is momenteel 76 jaar oud.