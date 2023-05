ZIEN: Royals naar Buckingham Palace voor receptie Charles

De prinses van Oranje en haar oma zijn niet bij de kroning aanwezig. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn dat wel. Op foto’s is te zien dat prinses Amalia een donkerblauw pak draagt. Prinses Beatrix draagt een donkerblauwe rok en mantel. Josine Droogendijk schrijft op haar blog Modekoningin Máxima dat de prinses van Oranje een donkerblauw broekpak van het Italiaanse modemerk Marina Rinaldi draagt. Dat pak droeg ze ook op de foto waarop zij samen met koning Willem-Alexander en prinses Beatrix te zien is. De foto kwam uit op de dag waarop haar vader precies tien jaar koning van Nederland was.

Verder draagt Amalia een hanger ’uit Máxima’s juwelenkluis’, schrijft Droogendijk, die op verschillende manieren gedragen kan worden. „Op de dag van Beatrix’ abdicatie droeg Máxima hem op haar taille, aan een rechthoekige broche.”

Prinses Amalia en prinses Beatrix zullen zaterdag niet aanwezig zijn bij de kroning, koning Willem-Alexander en koningin Máxima wel. Ⓒ Getty Images

Wie ook arriveerde bij Buckingham Palace is de vrouw van de Oekraïnse president Volodimir Zelenski, Olena Zelenska. Zij zal zaterdag namens haar man samen met premier Denys Smyhal Oekraïne vertegenwoordigen bij de kroning.

Olena Zelenska en de Oekraïense premier Denys Shmyhal. Ⓒ ANP/HH

Andere Europese royals die aanwezig zijn bij de receptie op het paleis, zijn koning Albert van Monaco met Charlène, koningin Letizia van Spanje, kroonprinses Mary van Denemarken en haar man Frederik, kroonprins Haakon van Noorwegen en zijn vrouw Mette-Marit. De Amerikaanse president Joe Biden schittert van afwezigheid, in plaats daarvan is de first lady, Jill, aanwezig samen met haar kleindochter Finnegan Biden. Ook de Thaise koning Maha Vajiralongkorn geeft acte de présence.

Prinses Charlène en koning Albert van Monaco. Ⓒ Getty Images

Koning Charles in gesprek met koning Felipe en koningin Letizia van Spanje. Ⓒ Getty Images

Koning Maha Vajiralongkorn van Thailand. Ⓒ ANP/HH

Koningin Rania en koning Abdullah van Jordanië. Ⓒ ANP/HH

Prinses Elisabeth en koning Philippe van België. Ⓒ ANP/HH

Kroonprinses Victoria en koning Carl-Gustaf van Zweden. Ⓒ ANP/HH

Kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit van Noorwegen. Ⓒ Getty Images

Kroonprinses Mary en kroonprins Frederik van Denemarken. Ⓒ Getty Images

First lady Jill en kleindochter Finnegan Biden. Ⓒ ANP/HH

Kroning

Charles wordt zaterdag gekroond in de Westminster Abbey in Londen. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn daarbij aanwezig. Andere royals die hun aanwezigheid bij de kroning hebben bevestigd, zijn de Deense kroonprins Frederik en kroonprinses Mary. Dat geldt ook voor de Japanse kroonprins Akishino en zijn vrouw prinses Kiko. Namens Noorwegen gaan kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit, voor Zweden gaan koning Carl Gustaf en kroonprinses Victoria.

Daarnaast staan er feesten en evenementen op het programma. Zo vinden op de dag na de kroning in heel het Verenigd Koninkrijk straatfeesten plaats en wordt bij Windsor Castle een kroningsconcert gehouden.