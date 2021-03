Tanja Jess brengt voor het eerst haar stem uit

„Hieperdepiep hoeraaa!! Voor het eerst in mijn leven gestemd”, laat de actrice en presentatrice weten bij een rijtje foto’s vanuit het stembureau. In de post schrijft ze verder dat ze trots is „dat ook ik vandaag in dit land mijn stem heb mogen ’laten horen’.”

Als vijfjarige verhuisde Tanja met haar ouders en zus van Duitsland naar Nederland. „Al die jaren had ik nog de Duitse nationaliteit totdat ik er twee jaar geleden achter kwam dat ik Nederlander kon worden zonder de Duitse nationaliteit te verliezen. Die kans heb ik met beide handen gegrepen, want dat is wat en wie ik ben; een Duitse Nederlander (of een Nederlandse Duitser). Ik ben het allebei en opgroeien in Nederland maar opgevoed worden door Duitse ouders heeft mij gevormd tot wie ik nu ben.”