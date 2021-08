Travis Barker stapt 13 jaar na dodelijk ongeluk weer in vliegtuig

Barker gaf eind juni al aan te overwegen weer te gaan vliegen nadat hij 13 jaar geleden in een privévliegtuig zat dat neerstortte. Vier inzittenden overleefden de crash niet en alleen Travis en zijn goede vriend DJ AM wisten aan de dood te ontkomen. Een jaar later overleed DJ AM aan een overdosis drugs, omdat de nasleep van het ongeluk hem teveel werd. Travis nam zichzelf toen voor nooit meer te gaan vliegen, nadat hij zelf ook maanden in het ziekenhuis lag met derdegraads brandwonden.

De drummer kwam een uur te laat aan voor vertrek, waarschijnlijk vanwege zijn angst. Toch heeft hij die weten te overwinnen door uiteindelijk toch in te stappen. Zijn vriendin Kourtney zou hem op alle mogelijke manieren hebben gesteund, wat kennelijk heeft gewerkt.

„Hij wilde dit al heel lang doen, maar kon zich niet over zijn angst heen zetten, wat volledig te begrijpen is als je zoiets afschuwelijks hebt meegemaakt. Niemand had het hem kwalijk genomen als hij nooit meer in een vliegtuig was gestapt. Kourtney is enorm begripvol en dwingt hem tot niks, dus dit is echt zijn eigen beslissing geweest. Travis’ vrienden zijn heel blij voor hem dat hij deze horde heeft genomen, het is een nieuw stapje naar bevrijding voor hem”, aldus een bron.