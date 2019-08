Jan de Hoop: ’Ik ben een beetje saai’

Jan begon in 1989 bij RTL Nieuws en dat betekent al die jaren vroeg opstaan. Hoewel dat ’wel steeds zwaarder wordt’, gaat hij nog altijd fluitend naar zijn werk. „Op de dagen dat ik ga, ga ik zelfs met meer plezier. Het loopt allemaal wat geolieder nu. In het begin was het pionieren, maar nu is het een geoliede machine”, vertelt Jan aan Nu.nl.

In zijn loopbaan heeft De hoop vele hoogte- en dieptepunten meegemaakt. Een van de hoogtepunten was de Golfoorlog. „Hoe gek dat misschien ook klinkt”, zegt Jan, die destijds uren achter elkaar moest presenteren. „Dan moet je laten zien wat je kunt, alles moet live. Breaking news is altijd het leukst om te doen. Soms heb je correspondenten in een uitzending en dan voer je ook wel een gesprekje, maar dan gaat het toch vaak om voorgekookte vragen.”

Jan maakte in juni bekend dat hij tot december 2021 te zien is bij het Ontbijtnieuws. Hij zal drie dagen per week het ochtendprogramma presenteren.