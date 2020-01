Catherine fotografeert overlevenden Holocaust

De echtgenote van prins William, die wel vaker achter de camera plaatsneemt, portretteerde Yvonne Bernstein en Steven Frank. Beiden werden samen met hun kleinkinderen op de foto gezet. „Ik wilde portretten maken die heel persoonlijk waren voor Yvonne en Steven - een viering van familie en het leven dat ze hebben opgebouwd sinds ze in de jaren 40 in Groot-Brittannië arriveerden. De families brachten voorwerpen mee die veel voor ze betekenden en die staan ook op de foto”, deelt de hertogin van Cambridge in een verklaring.

Catherine voelt zich vereerd dat ze werd gevraagd voor het project. „En ik hoop dat op een bepaalde manier de herinneringen van Yvonne en Steven in leven worden gehouden terwijl ze het stokje overdragen aan de volgende generatie.”

De hertogin en prins William herdenken maandag de 75e verjaardag van de bevrijding van concentratiekamp Auschwitz-Birkenau tijdens de jaarlijkse ceremonie in Westminster.