’Priyanka Chopra in The Matrix 4’

Afgelopen zomer werd bekend dat de trilogie van rond de eeuwwisseling een opvolger krijgt. Keanu Reeves en Carrie-Ann Moss pakken daarvoor hun rollen als Neo en Trinity weer op. Ook How I Met Your Mother-acteur Neil Patrick Harris en Yahya Abdul-Mateen II, die Black Manta speelt in Aquaman, zijn te zien in de vierde film, die in het voorjaar van 2021 moet uitkomen.

Vooral The Matrix uit 1999 geldt als een science fiction-klassieker. De actiefilm vertelt over een hacker (Keanu Reeves) die erachter komt dat de mensheid wordt uitgebuit door machines. Niet alleen het revolutionaire verhaal viel op, maar ook de filmstijl. In The Matrix wordt veel gebruik gemaakt van vertragingen om gevechtsscènes nog spectaculairder te maken. Na de eerste film verschenen in 2003 twee sequels, The Matrix Reloaded en The Matrix Revolutions. De trilogie leverde wereldwijd 1,8 miljard dollar op.

De drie eerste films werden geregisseerd door Lana en Lilly Wachowski, die toen nog door het leven gingen als Laurence en Andy. Lana Wachowski neemt het vierde deel solo voor haar rekening.