Dochter Jan Akkerman in The Voice: ’hysterie’

Jan Akkerman, bekend als gitarist van de band Focus, vertelde achter zijn dochter te staan: „Ik ben ontzettend trots op haar. Ik probeer haar muzikaal op allerlei mogelijke manieren te steunen, te stimuleren, inspireren, maar zij moet haar eigen pad bepalen.” En dat leidde naar The voice of Holland. „Om op dit podium te mogen staan is echt een eer”, vond Laurie, voorafgaand aan haar optreden.

Bekijk ook: Huilende Waylon sleept toptalent binnen

Ze werkte zich door het nummer Without you van Avicii heen, zonder resultaat. Ali B was bijna om, maar drukte toch niet op de knop om zijn rode stoel te laten draaien. „Wat ging er mis?”, vroeg presentator Martijn Krabbé zich af. „Geen idee. Stilte”, zei vader Akkerman achter de schermen.

„Ik baal enorm, maar slikken en weer doorgaan”, waren de woorden van Laurie, die erg nerveus was bij haar optreden. „Er zat zo weinig emotie in, je bent alleen maar bezig met stoelen die moeten draaien.”

Na het optreden waarbij ze tegen de vier achterkanten van de coaches aankeek, vatte Waylon haar optreden samen: „Het is zoveel dat ze in twee minuten wil stoppen. Het begon spannend, en dan eindigt het als een soort van hysterie waar ik geen f*ck mee te maken wil hebben.”

Het was extra lastig, omdat Lauries optreden te zien was na dat van Sophia (17), zij werd overladen met complimenten voor haar vertolking van Vincent (Starry starry night).