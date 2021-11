Nieuwe coronavariant ontdekt in Zuid-Afrika Freek Vonk door vliegverbod vast in Namibië

Kopieer naar clipboard

Freek Vonk Ⓒ ANP/HH

Een nieuw ontdekte variant van het coronavirus in Zuid-Afrika zet de wereld aardig op zijn kop. Talloze landen, waaronder ook Nederland, hebben een vliegverbod ingesteld om de zogeheten B.1.1.529-mutatie buiten de deur te houden. In Nederland gaat het vliegverbod vrijdag al om 12.00 uur in. En dat is slecht nieuws voor Freek Vonk.