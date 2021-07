Op1-invaller Kefah Allush ’twijfelt’ als hij voor vast zou worden gevraagd

Kefah Allush Ⓒ EO

Voor Kefah Allush is een vaste plek in het team van Op1-presentatoren geen droom. Dat vertelt de presentator zaterdag in Het Parool. „Ik vind het hartstikke leuk”, zegt Allush, die deze zomermaanden tijdelijk samen met Margje Fikse als presentatieduo is teruggekeerd om Tijs van den Brink en Giovanca Ostiana te vervangen. „Maar vraag me wel af of mijn specifieke kwaliteiten daar op z’n plek zijn.”