Anouk over nieuw album: ’Ik denk dat ik zwaar verlies draai’

Hofman had Anouk gevraagd het themalied te schrijven. De zangeres had nog iets liggen. Aan presentator Renze Klamer vertelde ze dat ze de song eigenlijk met een man wilde opnemen. „Eigenlijk een beetje een cliché-verhaal”, zei Anouk daarover. Het was Hofman die haar uiteindelijk op het spoor zette om een vrouw te vragen. Daar kwam bij dat Anouk eigenlijk geen idee had met wie ze Met jou kan ik het aan zou kunnen zingen. „Niet iedere man heeft een hele grote stem of houdt van dit soort nummers”, legde Anouk uit. „Het is natuurlijk een beetje een volksnummer, dus er zullen ook mensen zijn die het nummer niet willen zingen omdat het hun ding niet is.”

Anouk vertelde verder dat ze het erg leuk vindt om aan VvAL mee te doen. Ze kan het goed vinden met Emma Heesters. „Ik heb in tijden niet zo veel gedaan aan promotie”, zei de zangeres, om eraan toe te voegen dat ze het ook een beetje voor Emma deed.

Filmische plaat

Het gaat goed met Anouk. Ze voelt zich prima en vertelde ook nog dat de nummers voor haar nieuwe album af zijn. Ze gaat volgende maand naar Praag om de nummers met een orkest op te nemen. Het wordt geen commerciële plaat, zei ze tegen Klamer. „Ik denk ook dat ik zwaar verlies draai.” Het wordt een ’filmische’ plaat, lichtte ze een tipje van de sluier op. „Het lijkt soms wel een beetje op een ouwe Disneyfilm. Een beetje gek.”

De plaat is overigens in het Engels. „Ik wilde helemaal geen Nederlands meer doen”, zei Anouk. „Ik heb dat één keer gedaan en dat was lachen. Maar deze lag er nog.” Ze vond Met jou kan ik het aan wel mooi en dacht erover het lied te vertalen. Op de vraag of ze nog meer nummers voor anderen heeft, zei Anouk dat ze altijd open staat om iets met mensen te schrijven.