Kate Winslet en Leonardo DiCaprio na drie jaar herenigd: ’Ik kon niet stoppen met huilen!’

„We hadden elkaar drie jaar niet gezien, waarvan de laatste twee jaar natuurlijk kwamen door het coronavirus. Toen ik hem eindelijk weer zag kon ik gewoon niet stoppen met huilen! Ik ken hem al zo lang, de helft van mijn leven. Wij zijn voor altijd met elkaar verbonden”, aldus Kate.

Kate en Leonardo ontmoetten elkaar toen ze samen te zien waren in de film Titanic in 1997. „Ik was toen 21 en Leo 22. Het was absoluut geen fijne ervaring, omdat we steeds in dat koude water moesten liggen maar we deden het samen. Daar is onze vriendschap ontstaan en die is er nog steeds. Ik houd zoveel van deze man, hij is mijn beste vriend, mijn soulmate, mijn alles. Daarom was het zo ontzettend fijn om hem eindelijk weer te zien.”