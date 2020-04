Nieuwe Kerk zoekt iconische minirok en hotpants

Ook migranten uit voormalig Nederlands-Indië kunnen een gooi doen naar een plek in de tentoonstelling, door hun bijzondere Indonesische sarongs (wikkelrok) en kebaya’s (kanten top) met hun persoonlijke verhaal erbij in te zenden. „Daarnaast hebben wij ook specifieke interesse naar mensen die nog over een complete jaren tachtig outfit beschikken met hotpants van spijkerstof in de hoofdrol”, zegt woordvoerder Madeline van Vliet van De Nieuwe Kerk. „En de kleurrijke Afrikaanse dashiki die als festivalkleding werden gebruikt, zijn ook welkom.”

Mode-ontwerper Mary Quant adviseert een Nederlandse vrouw over haar roklengte (1967). Ⓒ Foto: Pictorial Press, Alamy Stock Photo

Wie mee wil doen, moet enkele goede foto’s van de kledingstukken plus een bijpassend verhaal of herinnering - ’het liefst met een Amsterdams tintje eraan’ - mailen naar [email protected] Een jury selecteert de inzendingen. De winnaars krijgen een plekje in de tentoonstelling, en komen vanaf 19 september te hangen naast bijzondere haute couture van bekende topontwerpers zoals Viktor & Rolf en Jan Taminiau. Foto’s inzenden kan tot en met 15 mei.

Hippie en punk

„De bekende kerk aan de Dam wordt dit najaar omgetoverd tot een groot chic modehuis. Amsterdam is de stad waar alles kan: vrijzinnig en creatief. Daarom hebben we als thema ’vrijheid en onvrijheid’ gekozen. We laten deftige 18de eeuwse kostuums zien en de androgyne look uit de roaring twenties, die ook in Amsterdam populair werd. Maar ook modestijlen die voortkomen uit viering en protest, zoals de hippie-stijl en punk. ”, legt Van Vliet uit.

De expositie is gepland van 19 september tot en met 31 januari 2021 in De Nieuwe Kerk. Directeur Cathalijne Broers en haar staf breken inmiddels hun hoofd hoe zij straks binnen de regels van de nieuwe ’anderhalve-meter-maatschappij’ de bezoekersstroom kunnen managen. „Gelukkig is de kerk een grote open ruimte, waarin afstand bewaren tot een ander zeker mogelijk is.” Er wordt nu in elk geval druk nagedacht over hoe mensen zelf hun entreetickets kunnen scannen en welke alternatieven er zijn voor de populaire audiotours mogelijk zijn.