PR-adviseur prins Andrew opgestapt

Jason Stein startte in september als de PR-functionaris van de prins. Hij werkte hiervoor als speciaal adviseur voor het Britse parlementslid Amber Rudd. Binnen Westminster, de regeringswijk in Londen, verwierf hij een reputatie als ’master of the dark arts’, meester van de duistere kunsten.

De nog maar 28-jarige spindoctor heeft zijn werk twee weken geleden al neergelegd, voor het interview van prins Andrew met de BBC. Zijn plotselinge vertrek moet ongetwijfeld een nieuwe klap zijn voor de zwaar onder vuur liggende prins.

Eerder zouden bronnen uit het paleis gesteld hebben dat men bang was dat de prins in het interview als ’ een complete idioot’ zou overkomen. Andere paleisinsiders zouden naar verluidt bang zijn dat het ’extreem onthullend’ zou zijn