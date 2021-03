Oscarsnominaties diverser dan ooit

Mank, over de scenarioschrijver van Citizen Kane, is een ode aan het oude Hollywood. Oscar-stemmers blijken altijd gecharmeerd door de geschiedenis van de filmindustrie waarvan zij zelf deel uitmaken. Dat bleek onder meer uit de nominaties van Mank voor beste film, beste acteur (Gary Oldman), beste regie (David Fincher) en beste vrouwelijke bijrol. (Amanda Seyfried).

Beste film

Herman J. Mankiewicz (Gary Oldman) in ’Mank’ . Op de brandstapel: Marion Davies (Amanda Seyfried). Ⓒ Foto PR

Zes andere films houden in aanloop naar de 93e uitreiking van de Academy Awards elk zes ijzers in het Oscar-vuur. Daarbij gaat het om het dementie-drama The father, het politiek geladen Judas and the Black Messiah, het goeddeels Koreaans gesproken Minari en om Nomadland, Sound of metal en The trial of the Chicago 7. Al deze titels werden ook genomineerd voor beste film, wat geldt als de meeste prestigieuze categorie. Samen dus met Mank en het satirische wraakepos Promising young woman.

Beste acteur

Nadat hij recent ook een Golden Globe won, is Black Panther-ster Chadwick Boseman nu eveneens genomineerd voor de Oscar voor beste acteur voor zijn optreden in Ma Rainey’s black bottom. De zwarte acteur, die vorig jaar veel te vroeg overleed, neemt het postuum op tegen Brits-Pakistaanse Riz Ahmed (Sound of metal) en Steven Yeun, een in Amerika opgegroeide acteur van Zuid-Koreaanse origine. Gary Oldman (Mank) en Anthony Hopkins (The father) zijn de andere kandidaten in deze categorie.

Chadwick Boseman in ’Ma Rainey's black bottom’. Ⓒ Foto NETFLIX

Bij de Oscar-nominaties van 2015 kreeg de roep om meer diversiteit onder de Oscarstemmers en hun keuzes steeds meer momentum. Onder de hashtag #OscarsSoWhite werd op sociale media campagne gevoerd om het tegendeel te bewerkstelligen. Naast wijzingen in de samenstelling van de Academy en uitbreiding ervan, lijkt dat ook tot een toegenomen kleurenbewustzijn te hebben geleid bij de zittende leden.

Beste actrice

Dat is niet ook terug te zien in de nominaties voor beste actrice, waarin de Afro-Afrikaanse actrices Viola Davis (Ma Rainey’s black bottom) en Andra Day (The United States v. Billie Holiday) allebei kans maken op een Oscar. Ze moeten het opnemen tegen Vanessa Kirby (Pieces of a woman), Frances McDormand (Nomadland) en Carey Mulligan (Promising young woman).

In de categorieën voor beste mannelijke bijrol én beste vrouwelijke bijrol heeft deze trend eveneens gevolgen, met nominaties van onder meer Daniel Kaluuya en Lakeith Stanfield (Judas and the Black Messiah”) en Leslie Odom Jr. (One night in Miami), Yuh-jung Youn (Minari) houdt bij de actrices in een bijrol de Aziatische eer hoog.

Beste regisseur

Chloé Zhao, genomineerd als beste regisseur voor ’Nomadland’. Ⓒ Foto AFP

Terwijl vrouwelijke regisseurs te vaak over het hoofd werden gezien door de Academy, dingen dit jaar Chloé Zhao (Nomadland) en Emerald Fennell (Promising young woman) mee naar de Oscar voor beste regie. Naast David Fincher (Mank) hebben zij concurrentie te duchten van Lee Isaac Chung (Minari) en de Deen Thomas Vinterberg, die met Another round een film maakte over de positieve kanten van dronkenschap.

De Oscars worden op zondag 25 april uitreikt in Los Angeles.