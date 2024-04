Erik ten Hag: ’Ik probeer het als mens altijd beter te doen’

In alle rust reflecteren op het veelbewogen afgelopen jaar is er voor Erik ten Hag niet bij. Terwijl in Nederland pas over een kleine twee weken de bal weer gaat rollen, doen ze er in Engeland zelfs een schepje bovenop. Juist nu de 53-jarige Tukker wel wat rust kan gebruiken. „Ik moet eerlijk zeggen dat ik in eigen land altijd best wel uitkeek naar de winterstop.”

© ANP/HH Als hoofdtrainer van een van de grootste clubs ter wereld ligt Erik ten Hag altijd onder een vergrootglas. Zeker als de prestaties tegenvallen.