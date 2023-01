Advocaat Alec Baldwin over vervolging: ’Vreselijke justitiële dwaling’

„Meneer Baldwin kon niet weten dat er een echte kogel in het wapen zat of waar dan ook op de filmset lag.” Volgens de advocaat vertekent de aanklacht de „tragische dood” van cameravrouw Halyna Hutchins.

Hutchins kwam in oktober 2021 om het leven tijdens de filmopnames. Baldwin was aan het oefenen met een revolver, die ongeladen had moeten zijn. Het wapen ging toch af en Hutchins werd dodelijk in de borst getroffen. Baldwin zegt niet te hebben geweten dat het wapen geladen was.