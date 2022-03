Kanye West deelt gedicht over scheiding: ’Voelt als zware Covid’

In het gedicht dat West op Instagram heeft gepost, vergelijkt hij de scheiding met andere soorten pijn. „Scheiding voelt als zware Covid. Scheiding voelt alsof je dokter niets weet”, schrijft de rapper onder meer.

Het voelt alsof je ’door glas’ loopt, door een ’glazen muur’ rent, alsof ’je stikt’ en alsof ’je tanden er met een tang worden uitgetrokken’, vindt West. „Je bent niet meer jezelf. Je bent wat ervan jezelf is overgebleven”, dicht de rapper ook.

Officieel single

Het gedicht komt enkele dagen nadat Kardashian door de rechter op haar eigen verzoek officieel single is verklaard, een juridische stap die in de Verenigde Staten mogelijk is voordat een scheiding rond is.

Een dag na Kardashians bezoek aan de rechtbank bracht West ook een videoclip uit waarin hij voor de zoveelste keer uithaalt naar Pete Davidson, haar nieuwe liefde. In een animatievideo met kleipoppetjes van zijn single Eazy is te zien hoe de comedian ’levend’ wordt begraven.