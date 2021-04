Recensie ’Typhoons’: Iets los van de pure rock

Premium Sterren

In het geheim ’vocht’ Rolling Stone Ronnie Wood opnieuw tegen kanker

Nadat bij hem in 2017 longkanker was geconstateerd, heeft gitarist Ronnie Wood (73) de afgelopen maanden voor de tweede keer, en in het geheim, de ’strijd’ moeten aangaan tegen de levensbedreigende ziekte. „Het enige wat ik kan doen is positief zijn, sterk blijven en het gevecht aangaan. De rest lig...